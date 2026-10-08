08 октября, 14:13Политика
Великобритания ввела санкции против бизнесменов из Киргизии и Нидерландов
Фото: ТАСС/Zuma/Vuk Valcic
Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список 26 физических и юридических лиц. Это следует из обновленного перечня, опубликованного на сайте МИД Соединенного Королевства.
Под ограничения подпал банк "Столичный кредит", а также компании "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", "Прайм Топ" и "Планета". В список также включили предпринимателей и организации из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.
Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении 12 торговых судов.
В начале октября Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции. Под ограничения подпали физические и юридические лица, чьи активы будут заморожены.
Кроме того, были введены санкции в сфере судоходства и торговли. Они затронули восемь судов. Среди них – три судна "теневого флота", два судна, якобы предоставляющие им "бункеровочные услуги", а также три ледовых судна РФ.