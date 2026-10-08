Великобритания ввела санкции против бизнесменов из Киргизии и Нидерландов

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Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список 26 физических и юридических лиц. Это следует из обновленного перечня, опубликованного на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под ограничения подпал банк "Столичный кредит", а также компании "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", "Прайм Топ" и "Планета". В список также включили предпринимателей и организации из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении 12 торговых судов.

В начале октября Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции. Под ограничения подпали физические и юридические лица, чьи активы будут заморожены.

Кроме того, были введены санкции в сфере судоходства и торговли. Они затронули восемь судов. Среди них – три судна "теневого флота", два судна, якобы предоставляющие им "бункеровочные услуги", а также три ледовых судна РФ.

