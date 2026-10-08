Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 14:13

Политика

Великобритания ввела санкции против бизнесменов из Киргизии и Нидерландов

Фото: ТАСС/Zuma/Vuk Valcic

Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список 26 физических и юридических лиц. Это следует из обновленного перечня, опубликованного на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под ограничения подпал банк "Столичный кредит", а также компании "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", "Прайм Топ" и "Планета". В список также включили предпринимателей и организации из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении 12 торговых судов.

В начале октября Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции. Под ограничения подпали физические и юридические лица, чьи активы будут заморожены.

Кроме того, были введены санкции в сфере судоходства и торговли. Они затронули восемь судов. Среди них – три судна "теневого флота", два судна, якобы предоставляющие им "бункеровочные услуги", а также три ледовых судна РФ.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политиказа рубежом

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика