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08 октября, 14:50

Шоу-бизнес

Рок-группа Aerosmith выступит в Лос-Анджелесе спустя два года после прекращения гастролей

Фото: AP/Invision/Amy Harris

Американская рок-группа Aerosmith даст два концерта в Лос-Анджелесе спустя два года после объявления о завершении гастрольной деятельности. Об этом сообщает издание Variety.

Выступления пройдут 29 октября и 1 ноября в концертном зале Hollywood Bowl в рамках программы California, Dream On: Aerosmith and Friends. Среди приглашенных гостей – Run-D.M.C., Билли Айдол, Эрик Черч, Слэш, Black Crowes, Heart, Сэмми Хагар, Том Морелло и другие.

В 2023 году рок-группа отменила прощальный тур Peace Out из-за травмы фронтмена группы Стивена Тайлера – он повредил голосовые связки. В августе 2024-го Aerosmith объявила о прекращении гастролей. Тогда музыканты заявили, что восстановление голоса Тайлера невозможно.

Ранее сообщалось, что певица Шакира выступит в Киргизии 18 октября на стадионе "Бишкек Арена". Исполнительница впервые выйдет на сцену в Центральной Азии.

Стоимость билетов составила от 137 до почти 1 400 долларов. Самые дешевые места расположены в зоне с ограниченной видимостью – справа и слева от сцены.

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