Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 14:28

Культура

Нобелевскую премию по литературе получит канадская писательница Энн Карсон

Фото: AP/Invision/Аndy Kropa

Канадская писательница Энн Карсон станет лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Награду автору присудили за смелое и изобретательное творчество, в котором классическая литературная традиция переосмысливается через игровые формы и диалог с современностью. Среди произведений Карсон комитет отдельно выделил эссе "Горько-сладкий эрос" и "Экономика утраченного", книгу "Автобиография красного", поэму "Нокс", а также другие работы разных периодов ее творчества.

В комитете отметили, что Карсон на протяжении всей карьеры экспериментирует с возможностями письма. Особое место в ее творчестве, по оценке организации, занимает литературный очерк.

Отдельно Нобелевский комитет обратил внимание на сотрудничество писательницы с представителями других видов искусства. Карсон работала с художниками и хореографами, а также с режиссерами оперы и театра. По мнению комитета, такой подход показывает ее свободу в отношении устоявшихся литературных ожиданий и правил.

Именно эта особенность, как считают в комитете, во многом определяет значение творчества Карсон для международной художественной и литературной сцены начиная с 1990-х годов.

Ранее Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили ученые Анри Каган и Кэндзо Соаи. В комитете рассказали, что их отметили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

До этого ученому Фрэнсису Халсену присудили Нобелевскую премию по физике этого года. Комитет по физике Королевской академии наук Швеции отметил его за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, назвав их "неуловимыми частицами из космоса".

Также Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год присудили Карлу Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману. Их исследования связаны со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики.

Читайте также


культура

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика