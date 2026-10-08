Нобелевскую премию по литературе получит канадская писательница Энн Карсон

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Канадская писательница Энн Карсон станет лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Награду автору присудили за смелое и изобретательное творчество, в котором классическая литературная традиция переосмысливается через игровые формы и диалог с современностью. Среди произведений Карсон комитет отдельно выделил эссе "Горько-сладкий эрос" и "Экономика утраченного", книгу "Автобиография красного", поэму "Нокс", а также другие работы разных периодов ее творчества.

В комитете отметили, что Карсон на протяжении всей карьеры экспериментирует с возможностями письма. Особое место в ее творчестве, по оценке организации, занимает литературный очерк.

Отдельно Нобелевский комитет обратил внимание на сотрудничество писательницы с представителями других видов искусства. Карсон работала с художниками и хореографами, а также с режиссерами оперы и театра. По мнению комитета, такой подход показывает ее свободу в отношении устоявшихся литературных ожиданий и правил.

Именно эта особенность, как считают в комитете, во многом определяет значение творчества Карсон для международной художественной и литературной сцены начиная с 1990-х годов.

Ранее Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили ученые Анри Каган и Кэндзо Соаи. В комитете рассказали, что их отметили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

До этого ученому Фрэнсису Халсену присудили Нобелевскую премию по физике этого года. Комитет по физике Королевской академии наук Швеции отметил его за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, назвав их "неуловимыми частицами из космоса".

Также Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год присудили Карлу Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману. Их исследования связаны со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики.