Приложение Okko пропало из AppStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение онлайн-кинотеатра Okko больше нельзя скачать в AppStore. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на представителей видеосервиса.

В настоящее время специалисты Okko выясняют причину исчезновения приложения из официального магазина Apple. В кинотеатре отметили, что американская компания пока не предоставила никаких объяснений относительно данной ситуации.

Ранее установленные приложения Okko на устройствах iOS продолжают работать в обычном режиме. Также сервис остается доступен на устройствах с системой Android, на SMART TV и в веб-версии на официальном сайте.

В Okko добавили, что до 15% всех зрителей пользуются сервисом с помощью мобильных устройств.

Ранее стало известно, что из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы и сериалы, несмотря на заявления сервисов, что западные санкции будут затрагивать только новые релизы. Так, в "Кинопоиске" стали недоступны трилогия "Властелин колец", фильмы "Интерстеллар", "Маска", "1+1", а также сериалы "Клон" и "Друзья".

