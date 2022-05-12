Российским пользователям запретили пополнять баланс AppStore

15:40
Пользователи из России столкнулись с невозможностью пополнить баланс App Store через номер телефона. Ранее услуга была доступна для многих операторов, сообщает iPhones.
В технической поддержке Apple позднее уточнили, что ограничение было введено для клиентов операторов "Мегафон" и Yota из-за технических регуляций. При этом абоненты МТС и "Билайн" по-прежнему могут пополнять баланс магазина приложений через телефон.
В марте платформа AppStore ограничила свою деятельность в России. Покупка платных приложений по российским картам стала недоступна. Россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Приложения "Аэрофлота" и Utair пропали из App Store
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