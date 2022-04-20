Приложение TikTok вновь стало доступно в поиске в AppStore в России

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Приложение TikTok вновь появилось в поисковой выдаче в AppStore для российских пользователей, но только при вводе поискового запроса Like.

Как уточняется, в Google Play сервис все также остается доступным без изменений.

Ранее сообщалось, что пользователи из России не могут скачать TikTok в AppStore. Сервис отображался и был доступен для скачивания в AppStore при переходе по прямой ссылке на приложение при запросе в поисковике.

Китайская платформа TikTok объявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с российским законом о фейках. Уточняется, что служба обмена сообщениями затронута не будет. TikTok будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.