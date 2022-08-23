Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Канадская компания IMAX, ушедшая из России летом, запретила показывать российские фильмы в одноименном формате, сообщил РБК генеральный директор объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.
Он подчеркнул, что хотя установленное в российских кинотеатрах оборудование принадлежит отечественным прокатчикам, разрешение на его применение надо получать у канадской компании. Васясин пояснил, что технически проектор может показать любой фильм, но для показа фильма в формате IMAX нужно разрешение.
"Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – подчеркнул Васясин.
Он считает, что компания вернется в Россию при первой же возможности, однако российские прокатчики собираются пересмотреть условия сотрудничества, чтобы исключить вероятность одностороннего ухода.
Гендиректор киносети добавил, что если до конца текущего года IMAX не вернется, нарушив условия контракта, ей предстоят суды.
Ранее сообщалось, что более 100 кинозалов планируется модернизировать в 49 субъектах России. Фондом кино утвержден по согласованию с Минкультуры РФ рейтинг 103 кинозалов из 49 субъектов РФ, которые в числе первых могут претендовать на переоборудование кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек.
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