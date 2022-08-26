Тестовое голосование перед выборами мундепов Москвы прошло без сбоев. Более 420 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-формате. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборам. Голосование закончится в 17:00.

Для проверки электронных систем выбрали популярную городскую тему. Специалисты проверили, все ли работает штатно и понятен ли интерфейс. Принять участие могут москвичи, зарегистрированные в районах, где в 2022 году проведут выборы муниципальных депутатов, с 9 по 11 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.