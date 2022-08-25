В российских кинотеатрах могут начать показ картин Индии, Турции и Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Москино" планирует восполнить недостаток американских и европейских картин в российском прокате картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора организации Наталью Мокрицкую.

"Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно", – заявила она.

Мокрицкая отметила, что азиатским студиям есть что показать российской аудитории. Например, блокбастеры, которые уже завоевали популярность среди европейских и американских зрителей.

"Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько "Оскаров", – сообщила Мокрицкая.

Ранее стало известно, что 27 августа в Москве пройдет акция "Ночь кино". В рамках мероприятия зрители смогут посмотреть известные отечественные картины, а также увидеть работы, представленные на конкурсных программах различных фестивалей, жанровые и авторские картины.

Например, в сети кинотеатров "Москино" горожане смогут посмотреть ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова. Работы кинорежиссера также покажут в киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", а также Российской государственной библиотеке.

Кинопоказы состоятся в период с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Основную программу культурной акции посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова.

