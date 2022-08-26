Москвичам рассказали о погоде в последние выходные лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небольшое понижение температуры ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 27 и 28 августа, сообщает RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

"Погода еще нас порадует, лето продолжается. На сегодня, по прогнозу, малооблачно и без осадков, температура днем – 30–35 градусов. В субботу и воскресенье будет чуть попрохладнее – 29–34 градуса", – отметил метеоролог.

Цыганков уточнил, что в субботу и воскресенье будет все еще малооблачно и без осадков. Однако уже в начале следующей недели начнет холодать.

"К 1 сентября мы уже почувствуем дыхание осени", – заключил синоптик.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что жителей Центральной России ждет резкий переход из лета в осень. Так, 1 сентября будет не больше 17 градусов.

При этом август в Москве догнал по температуре самое жаркое лето 2010 года. А 25-е число стало самым жарким днем в Москве с 1988 года. Температура воздуха в столице превысила показатель 34-летней давности в 29,3 градуса и достигла к полудню 30,3 градуса тепла.

