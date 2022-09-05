Патриарх Кирилл призвал богатых помогать деньгами остальным людям. По его мнению, нежелание помочь ближнему, имея ресурсы, – это прямой путь в ад. Патриарх напомнил, что чем больше у человека денег, тем больше ответственности за его земное существование, поэтому нередко богатых окружают зависть и злоба.

При этом священнослужитель отметил, что заботиться о других должны не только состоятельные люди. Даже небольшая сумма порой может стать настоящим спасением для человека, который оказался в критической ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.