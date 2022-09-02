Климатолог спрогнозировал новые рекорды летней жары в течение 10 лет

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Рекорды плюсовой температуры летом 2022 года в течение ближайших 10 лет, скорее всего, будут побиты. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Климатолог напомнил жителям об августе, который установил несколько рекордов по жаркой погоде. Он уточнил, что последние дни лета в Санкт-Петербурге также были необычно теплыми.

Ранее синоптик рассказал жителям Москвы о том, когда следует ожидать бабье лето. Скорее всего, тепло придет в столицу с 20 по 25 сентября.

Также с москвичами поделились прогнозом погоды в выходные. Температура воздуха составит около 15 градусов тепла с переменной облачностью без осадков.