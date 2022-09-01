Герои мультфильмов поздравят школьников с Днем знаний в метро и на МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Популярные персонажи мультфильмов поздравят школьников с Днем знаний в московском метро и на МЦК. Об столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.
"1 сентября герои "Смешариков", "Фиксиков" и "Простоквашино" поздравят маленьких пассажиров с началом учебного года. Аудиопоздравления будут звучать весь день на эскалаторах, в вестибюлях станций метро и на платформах МЦК", – говорится в публикации.
Кроме того, любимые герои не только пожелают успехов в учебе, но и напомнят школьникам о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в общественном транспорте. Видеоролики на эту же тему будут также показывать в столичном метро и на наземном транспорте.
Также в департаменте рассказали, что для школьников в здании Северного речного вокзала подготовили праздничную программу, посвященную Дню знаний. Гостей ждет выставка детских рисунков и мастер-классы:
Ранее московская Госавтоинспекция в день начала нового учебного года призвала родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах, а также помочь им составить безопасные маршруты от дома до школы с учетом опасных участков дорог.
До этого сообщалось, что в новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – около 119 тысяч. Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок.
Около 17,5 млн школьников приступили к учебе в России
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