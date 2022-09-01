Герои мультфильмов поздравят школьников с Днем знаний в метро и на МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Популярные персонажи мультфильмов поздравят школьников с Днем знаний в московском метро и на МЦК. Об столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

"1 сентября герои "Смешариков", "Фиксиков" и "Простоквашино" поздравят маленьких пассажиров с началом учебного года. Аудиопоздравления будут звучать весь день на эскалаторах, в вестибюлях станций метро и на платформах МЦК", – говорится в публикации.

Кроме того, любимые герои не только пожелают успехов в учебе, но и напомнят школьникам о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в общественном транспорте. Видеоролики на эту же тему будут также показывать в столичном метро и на наземном транспорте.

Также в департаменте рассказали, что для школьников в здании Северного речного вокзала подготовили праздничную программу, посвященную Дню знаний. Гостей ждет выставка детских рисунков и мастер-классы:

по танцам;

по акварельной живописи;

по созданию транспортного плаката;

по автомоделированию.

"Совместно с "Союзмультфильмом" детям раздадут дневники о правилах поведения в общественном транспорте. За участие в конкурсах они получат фирменные подарки от транспортного комплекса Москвы. А вечером пройдет концерт классической музыки", – сообщили в ведомстве.

Ранее московская Госавтоинспекция в день начала нового учебного года призвала родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах, а также помочь им составить безопасные маршруты от дома до школы с учетом опасных участков дорог.

До этого сообщалось, что в новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – около 119 тысяч. Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок.