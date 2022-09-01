Более 150 новых школ открылись в России 1 сентября – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

1 сентября в России открылись 155 новых школ, еще 100 начнут работать до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

"На этот год запланирован ремонт 1 316 школ, и уже 80% к сегодняшнему дню свои двери после капитального ремонта открыли", – сообщила Голикова.

По ее словам, программа капитального ремонта школ, запущенная по поручению Владимира Путина, позволит обновить более 7 000 общеобразовательных учреждений.

В новом учебном году в школы РФ пошли 2 000 000 первоклассников. Общее число учеников, которые начали обучение 1 сентября в РФ, составило 17 500 000 человек, заявила Голикова.

"Для одних ребят этот год станет началом и шагом в мир увлекательных открытий, для других – финальной ступенью перед взрослой жизнью, но для всех без исключения – интересным этапом жизни, временем, когда закладываются основы знаний, проверяются способности, раскрываются таланты", – адресовала Голикова поздравление с 1 сентября российским школьникам.

Учебный год начался более чем в 40 000 образовательных учреждениях страны.

Кроме того, по словам Голиковой, к работе в школах 1 сентября приступили 1 200 000 педагогов.

"В системе образования работает 1 200 000 педагогов. Сегодня в школы пришли почти 45 000 молодых специалистов. И мы тоже первого сентября хотим пожелать им успехов на новом поприще и поблагодарить их за то, что они выбрали эту замечательную специальность педагога", – обратилась она к учителям.

В четверг, 1 сентября, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в вузах РФ в День знаний начали образование более 1 100 000 студентов. В общей сложности, сказал он, в российских университетах обучаются свыше 4 100 000 студентов.

