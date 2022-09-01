Свыше 1,1 млн первокурсников начали обучение в вузах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,1 миллиона первокурсников начали обучение в российских вузах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит ТАСС.

В общей сложности, сказал он, в российских университетах обучаются свыше 4,1 миллиона студентов.

Накануне глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что количество подавших документы для поступления в вузы через портал госуслуг абитуриентов увеличилось в 7,5 раза в сравнении с прошлым годом. Министр уточнил, что в этом году через портал госуслуг было подано 2,8 миллиона заявлений, в то время как в 2021 году показатель находился на уровне 480 тысяч.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – около 119 тысяч. Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок.

