Фальков заявил о росте в 7,5 раза числа абитуриентов, подавших документы через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество подавших документы для поступления в вузы через портал госуслуг абитуриентов увеличилось в 7,5 раза в сравнении с прошлым годом, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если в предыдущие годы мы традиционно использовали три способа подачи документов в вузы: можно было лично, направить документы по почте или подать через сайт вуза, в этом году впервые в пилотном режиме все без исключения абитуриенты получили возможность подать документы через госуслуги", – приводит РИА Новости его слова.

Министр уточнил, что в этом году через портал госуслуг было подано 2,8 миллиона заявлений, в то время как в 2021 году показатель находился на уровне 480 тысяч.

Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что план приема в высшие учебные заведения РФ на бюджет бакалавриата и специалитета выполнен на 97,5%.

В рамках приемной кампании в российские вузы подано более 6,5 миллиона заявлений от почти 900 тысяч абитуриентов.

По словам Чернышенко, уже занято 413 тысяч мест более чем из 425 тысяч. Дополнительный прием на бюджет продлится до 16 сентября.

