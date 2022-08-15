Российские вузы объявили дополнительный набор студентов

Российские вузы объявили дополнительный набор. Кое-где не добрали даже бюджетников. Больше всего вакантных мест оказалось на популярных ранее инженерных и технических направлениях.

Какие вузы не смогли набрать студентов и почему? В чем причина? И какие специализации в 2022 году стали самыми популярными? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.