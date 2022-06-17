В РАО рассказали о неизбежной трагедии в будущем Тепляковой и ее брата

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Зампрезидента РАО Геннадий Онищенко, комментируя возможное поступление в вуз младшего брата 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что такой путь детей может закончиться "неизбежной трагедией". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ясно, что полностью повторять путь сестры предыдущий – это неверно. Предположим, его вынудят закончить вуз. Закончит механико-математический и будет заниматься математикой в домашнем режиме, может быть, что-то будет публиковать на этот счет, ну и что? Он лишен детства, нормального физиологического развития, потому что его физиология не догонит умственную", – пояснил эксперт.

По словам Онищенко, для таких одаренных детей необходимы индивидуальные программы, обучение на которых будет соответствовать их феноменальным возможностям.

"Но надо не забывать, что мозг природой гармонизирован с физиологическим, физическим развитием, в том числе с половым созреванием. Поэтому повторять этот путь, не пытаясь создать для них индивидуальные программы развития, это дорога в тупик, а для детей – это неизбежная трагедия", – отметил зампрезидента РАО.

Онищенко подчеркнул, что дети оканчивают школу экстерном, находясь в совершенно несоответствующем физиологическому возрасте. Они идут в институт, где опять продолжаются эксперименты.

"Дальше – нарушение действующего законодательства, эксплуатация детского труда. Если вуз еще, здесь эта зона не закрыта правовая и есть содержательно-формальные лазейки, то что будет дальше? Через два года девочка получит диплом о высшем образовании – и что, будет ждать того возраста, в котором ей разрешат работать?" – заключил Онищенко.

Ранее стало известно, что 7-летний сын Тепляковых успешно сдал единый государственный экзамен по математике. Отец ребенка отмечал, что мальчику будет достаточно полученных баллов, чтобы поступить на механико-математический факультет или факультет вычислительной математики и кибернетики.

Сестра мальчика Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

Евгений Тепляков отмечал, что все его дети будут учиться в МГУ имени Ломоносова. Он рассказал, что дети попробуют поступить в университет, а дальше все решится на вступительных испытаниях. При этом мужчина подчеркнул, что не боится буллинга и прессинга. Он назвал своих детей уникальными.