В РАО рассказали о неизбежной трагедии в будущем Тепляковой и ее брата

Фото: скриншот телеканала Москва 24
Зампрезидента РАО Геннадий Онищенко, комментируя возможное поступление в вуз младшего брата 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что такой путь детей может закончиться "неизбежной трагедией". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Ясно, что полностью повторять путь сестры предыдущий – это неверно. Предположим, его вынудят закончить вуз. Закончит механико-математический и будет заниматься математикой в домашнем режиме, может быть, что-то будет публиковать на этот счет, ну и что? Он лишен детства, нормального физиологического развития, потому что его физиология не догонит умственную", – пояснил эксперт.
По словам Онищенко, для таких одаренных детей необходимы индивидуальные программы, обучение на которых будет соответствовать их феноменальным возможностям.
"Но надо не забывать, что мозг природой гармонизирован с физиологическим, физическим развитием, в том числе с половым созреванием. Поэтому повторять этот путь, не пытаясь создать для них индивидуальные программы развития, это дорога в тупик, а для детей – это неизбежная трагедия", – отметил зампрезидента РАО.
Онищенко подчеркнул, что дети оканчивают школу экстерном, находясь в совершенно несоответствующем физиологическому возрасте. Они идут в институт, где опять продолжаются эксперименты.
"Дальше – нарушение действующего законодательства, эксплуатация детского труда. Если вуз еще, здесь эта зона не закрыта правовая и есть содержательно-формальные лазейки, то что будет дальше? Через два года девочка получит диплом о высшем образовании – и что, будет ждать того возраста, в котором ей разрешат работать?" – заключил Онищенко.
Ранее стало известно, что 7-летний сын Тепляковых успешно сдал единый государственный экзамен по математике. Отец ребенка отмечал, что мальчику будет достаточно полученных баллов, чтобы поступить на механико-математический факультет или факультет вычислительной математики и кибернетики.
Сестра мальчика Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
Евгений Тепляков отмечал, что все его дети будут учиться в МГУ имени Ломоносова. Он рассказал, что дети попробуют поступить в университет, а дальше все решится на вступительных испытаниях. При этом мужчина подчеркнул, что не боится буллинга и прессинга. Он назвал своих детей уникальными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: