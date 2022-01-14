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Общество

14:54

Отец девятилетней студентки планирует отдать всех своих детей в МГУ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой заявил, что все его дети будут учиться в МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщает News.ru.

Евгений Тепляков рассказал, что дети попробуют поступить в университет, а дальше все решится на вступительных испытаниях. По его словам, у них разносторонняя семья, а дети рассматривают разные специальности для обучения в университете.

"Дети хотят получать много знаний. Вы поймите, мы учим детей, даем им знания", – отметил отец Алисы Тепляковой.

При этом мужчина подчеркнул, что не боится буллинга и прессинга. Он назвал своих детей уникальными.

"Вы пытаетесь сказать чушь, которую говорят все эти психологи, мол, посидите в песочнице, а то будут проблемы. Уважаемые психологи, Ольга Васильева пошла в пять лет в первый класс. В то время в СССР шли с семи. Она окончила десятилетку в 15 лет. Сейчас она президент Российской академии образования", – пояснил Тепляков.

Он рассказал, что если бы была возможность вернуться в школу, то он бы ускорил свой путь. По его словам, во время учебы родители запретили ему прыгнуть через класс. Тепляков также считает, что зря учился 10 лет в школе.

"Это бессмысленное занятие, вспомните свои уроки – неужели вам нравилось это? Лучше бы было, когда это структурировано было. Класс – это клево, я с этим не спорю, но под социализацией каждый понимает разное", – добавил Тепляков.

Он отметил, что сейчас семья пытается бороться с беззаконием и травлей в СМИ.

"Мы будем бороться с этим всеми законными способами – мы в процессе. То, что я могу сказать, – то, что делает университет, – это неэтично, непрофессионально и за рамками правового поля", – заключил Тепляков.

Ранее Наталья и Евгений Тепляковы заявили, что факультет психологии МГУ имени Ломоносова отказывается раскрывать им персональные данные дочери. По словам отца девятилетней студентки, замдекана факультета Артем Ковалев в письмах Наталье отмечал, что она никто, ей персональные данные ребенка разглашать не будут.

В МГУ сообщили, что не могут связаться с Алисой Тепляковой и ее родителями

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