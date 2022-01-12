Психолог оценила поведение отца девятилетней студентки МГУ

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Отец Алисы Тепляковой воспринимает дочь не как отдельного человека, а как продолжение себя, заявила психолог Алиса Метелина. По ее словам, в таком отношении родителей к детям заключается большая ошибка, сообщает Pravda.Ru.

Специалист отметила, что такое явление происходит не разово, а регулярно. Психолог подчеркнула, что в будущем у ребенка будут травмы, связанные с тем, каким он должен быть.

"Задача родителей – быть зеркалом для ребенка, отражать ему его самого. Так, начиная с двух лет закладывается самость – стержень, основа человека, которая позволяет ему в дальнейшем строить взрослые, здоровые отношения", – рассказала Метелина.

В противном случае, отметила специалист, ребенок живет для выполнения родительских ожиданий. При этом психолог признала, что девочка обладает талантом, так как среднестатическому ребенку трудно пройти на факультет МГУ даже на платной основе.

"Но, кроме учебы, есть остальная жизнь. В данной ситуации отец Алисы осуществляет насилие над ребенком, лишает ее детства", – сказала Метелина.

Специалист подчеркнула, что ребенок не может понять психологию. Эксперт пояснила, что дело не в интеллектуальных способностях, а в развитии. По мнению Метелиной, ребенок в девять лет хочет играть и общаться с социумом. Если же девочку оградить от этого, то ее психика не соберется в дальнейшем.

"У нее есть внешние проявления сильнейшего невроза. Например, у Алисы тики – это когда психика, уже не справляясь, проявляется через тело. Из-за чего может быть тик? Мы видим нависающего отца, и, естественно, Алиса не может сопротивляться, потому что она маленькая девочка", – рассказала Метелина.

Психолог подчеркнула, что зрелый вундеркинд активно заявляет о своем желании учиться, однако Алиса Теплякова так не делает.

"Плюс все заметили у нее синяки под глазами, для ребенка девяти лет это ненормально. Бледный цвет лица. Это безучастный маленький человечек, у которого нет своей жизни. И есть большой-большой громкий папа, который играет роль преследователя и каким-то образом заставляет ее все делать", – рассказала эксперт.

По словам психолога, на лице у Алисы всегда печаль, что не может быть нормальным для ребенка 9–12 лет. По ее словам, главная задача родителей – оборудовать безопасную среду для ребенка, позволить ему самовыражаться.

"Там эти два базовых закона воспитания здорового ребенка нарушены. Он кричит, давит, вспыльчивый. У него много гнева внутри. Он его выплескивает на детей. Естественно, дети ничего противопоставить этому не могут", – подчеркнула эксперт.

Психолог считает, что Алиса может вырасти психологическим мазохистом.

Ранее родители девочки заявили, что факультет психологии МГУ имени Ломоносова отказывается раскрывать им персональные данные дочери. По словам отца девятилетней студентки, замдекана факультета Артем Ковалев в письмах Наталье отмечал, что она никто, ей персональные данные ребенка разглашать не будут.

