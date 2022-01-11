Отец Тепляковой прокомментировал сообщения МГУ о пропуске экзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация о том, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова с конца декабря не посещала экзамены и зачеты, не соответствует действительности, заявил ее отец Евгений Тепляков. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу", – сказал мужчина.

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что Алиса Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. В университете уточнили, что Теплякову не видели в стенах учреждения с 8 сентября 2021 года. При этом на факультете рассказали, что с родителями Алисы связаться не удалось.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. После этого Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

