В МГУ заявили, что девятилетняя студентка не появлялась на зимней сессии

20:17
Фото: Москва 24
Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.
В университете добавили, что Теплякову не видели в стенах учреждения с 8 сентября 2021 года.
"На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно", – говорится в сообщении.
При этом на факультете рассказали, что с родителями Алисы связаться не удалось.
"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", – отметили в университете.
Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академик РАО Александр Асмолов выступил за прекращение обучения 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Специалист обратился к председателю Совета Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под свой контроль.
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