Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:17

В МГУ заявили, что девятилетняя студентка не появлялась на зимней сессии

образование общество

Фото: Москва 24

Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

В университете добавили, что Теплякову не видели в стенах учреждения с 8 сентября 2021 года.

"На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно", – говорится в сообщении.

При этом на факультете рассказали, что с родителями Алисы связаться не удалось.

"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", – отметили в университете.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академик РАО Александр Асмолов выступил за прекращение обучения 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Специалист обратился к председателю Совета Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под свой контроль.

Психологов обеспокоили последствия обучения в МГУ для психики Алисы Тепляковой

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать