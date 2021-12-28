Отец Тепляковой отреагировал на призыв прекратить обучение девочки в МГУ

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой назвал призыв члена СПЧ Александра Асмолова прекратить обучение девочки "призывом не учить детей". Об этом сообщает МК.

Евгений Тепляков подчеркнул, что намерен и далее держать под своим контролем процесс обучения Алисы в университете.

"Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами", – заявил мужчина.

Он отметил, что требование перевести дочь на индивидуальный график обучения является "абсолютно законным". При этом мужчина остро отреагировал на вопрос, продолжит ли Алиса сдавать сессию.

"Он назвал это "беззаконием" и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетнего", – говорится в публикации.

Ранее Евгений Тепляков назвал предложение Асмолова прекратить обучение девочки в вузе неэтичным. По его мнению, член СПЧ не имеет права выступать с каким-либо заявлением по поводу ребенка. Также Тепляков отметил, что выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без проведения соответствующих процедур.

26 декабря Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения в МГУ 9-летней студентки. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести девочке психический и психофизиологический ущерб.