Отец Тепляковой отреагировал на призыв прекратить обучение девочки в МГУ

09:32
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой назвал призыв члена СПЧ Александра Асмолова прекратить обучение девочки "призывом не учить детей". Об этом сообщает МК.
Евгений Тепляков подчеркнул, что намерен и далее держать под своим контролем процесс обучения Алисы в университете.
"Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами", – заявил мужчина.
Он отметил, что требование перевести дочь на индивидуальный график обучения является "абсолютно законным". При этом мужчина остро отреагировал на вопрос, продолжит ли Алиса сдавать сессию.
"Он назвал это "беззаконием" и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетнего", – говорится в публикации.
Ранее Евгений Тепляков назвал предложение Асмолова прекратить обучение девочки в вузе неэтичным. По его мнению, член СПЧ не имеет права выступать с каким-либо заявлением по поводу ребенка. Также Тепляков отметил, что выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без проведения соответствующих процедур.
26 декабря Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения в МГУ 9-летней студентки. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести девочке психический и психофизиологический ущерб.
В СПЧ рекомендовали приостановить обучение 9-летней девочки в МГУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: