Отец Тепляковой прокомментировал предложение члена СПЧ прекратить обучение девочки

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой назвал неэтичным предложение члена президентского Совета по правам человека Александра Асмолова прекратить обучение девочки. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "Рен ТВ".
"С точки зрения действующего законодательства, Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных, и просто неэтично", – сказал Евгений Тепляков.
Он также добавил, что никакие выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без соответствующих процедур, а если бы правозащитник хотел объективно оценить ситуацию, то давно бы мог обратиться к родителям Алисы.
Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения в МГУ 9-летней студентки. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести девочке психический и психофизиологический ущерб.
В МГУ прокомментировали скандал с участием отца 9-летней студентки
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