Отец Тепляковой заявил о намерении защищать ее права всеми способами

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой после конфликта в вузе заявил РИА Новости, что будет защищать права дочери всеми законными способами.

Он добавил, что в настоящее время Алиса читает математика Григория Фихтенгольца, автора "Основ математического анализа" и "Курса дифференциального и интегрального исчисления".

26 декабря Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения в МГУ 9-летней студентки. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести девочке психический и психофизиологический ущерб.

Тепляков назвал это предложение неэтичным. По его мнению, член СПЧ не имеет права выступать с каким-либо заявлением по поводу ребенка. Также Тепляков отметил, что выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без проведения соответствующих процедур.