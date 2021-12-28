Отец Тепляковой заявил о намерении защищать ее права всеми способами

17:04
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой после конфликта в вузе заявил РИА Новости, что будет защищать права дочери всеми законными способами.
Он добавил, что в настоящее время Алиса читает математика Григория Фихтенгольца, автора "Основ математического анализа" и "Курса дифференциального и интегрального исчисления".
26 декабря Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения в МГУ 9-летней студентки. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести девочке психический и психофизиологический ущерб.
Тепляков назвал это предложение неэтичным. По его мнению, член СПЧ не имеет права выступать с каким-либо заявлением по поводу ребенка. Также Тепляков отметил, что выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без проведения соответствующих процедур.
В СПЧ рекомендовали приостановить обучение 9-летней девочки в МГУ
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