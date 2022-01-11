Девятилетняя студентка МГУ сдала два экзамена из четырех

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Девятилетняя студентка МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырех. После этого девочка перестала выходить на связь, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу университета.

Первый экзамен Теплякова не сдала, а со вторым успешно справилась. Однако оценку в вузе не уточнили.

"Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток", – рассказали в МГУ.

В университете подчеркнули, что девочка учится по индивидуальному плану, который разработали ее родители.

Ранее в МГУ заявили, что Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. В университете добавили, что девочку не видели в стенах учреждения с 8 сентября 2021 года. При этом на факультете рассказали, что с родителями Алисы связаться не удалось.

