Родители Тепляковой заявили о новых притеснениях со стороны МГУ

Фото: Москва 24/Владмир Яроцкий

Наталья и Евгений Тепляковы заявили, что факультет психологии МГУ имени Ломоносова отказывается раскрывать им персональные данные дочери. Об этом сообщает News.ru.

По словам отца девятилетней студентки, замдекана факультета Артем Ковалев в письмах Наталье отмечал, что она никто, ей персональные данные ребенка разглашать не будут.

"Мы считаем, что идет кампания, направленная на продвижение ювенальной юстиции, так как нас все время пытаются выставить неадекватными, что у нас насилие и абьюз. Второе – это дискредитация ЕГЭ, так как им невыгодно, отсюда слухи берутся, что мы ничего не сдавали, что на ЕГЭ можно натаскать любого. Третье – это запрет раннего развития как такового: все вундеркинды плохо кончат, что это якобы несчастные дети, которым нужно играть в куличики", – заявил Тепляков, добавив, что они просто попали под раздачу.

По словам Натальи Тепляковой, факультет не дает родителям ознакомиться с индивидуальным планом обучения Алисы, но обещает прислать документы после успешной сдачи девочкой всех экзаменов.

"При этом у нас есть ответ Рособрнадзора, в котором сам университет говорит о том, что ИУП уже давно предоставлен. Но мы не в курсе, потому что с нами никто ничего не обсуждает", – заявила мама девятилетней студентки.

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что Алиса Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря. В университете уточнили, что Теплякову не видели в стенах учреждения с 8 сентября 2021 года. При этом на факультете рассказали, что с родителями Алисы связаться не удалось.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. После этого Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

В конце декабря 2021 года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академик РАО Александр Асмолов выступил за прекращение обучения 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Специалист обратился к председателю Совета Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под свой контроль.