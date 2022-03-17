В МГУ заявили, что родители Алисы Тепляковой не выходят на связь

Фото: Москва 24

Родители Алисы Тепляковой не выходят на связь с МГУ имени Ломоносова, хотя у девочки скопились долги за прошедшую сессию. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на вуз.

К настоящему моменту в группе, где числится Алиса Теплякова, проходят лекции и семинары по ряду новых предметов, которые добавились во втором семестре. Студенты, которые вовремя не сдали сессию, могли закрыть свои долги вплоть до 12 марта.

Прошедший экзамен по русскому языку девочка сдала на 3, введение в психологию – на 2. После этого Алиса Теплякова не появилась на последних двух экзаменах.

В МГУ рассказали, что со студенткой и ее родителями в настоящее время нет связи. Они, как отметили в университете, не отвечают на звонки и официальные письма.

Ранее отец студентки сообщил, что люди советуют их семье повысить цены на психологические консультации юного вундеркинда. Он уточнил, что одни подписчики предлагают снизить цены до рыночных, поймав баланс спроса и предложения. Однако другие рекомендуют поставить планку на уровне тысячи долларов или тысячи евро.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

