Ректор МГУ заявил, что будет делать все для достойного обучения Тепляковой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девятилетняя студентка Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, но вуз будет делать все для ее обучения, заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщает ТАСС.

"Моя позиция – сделать все, чтобы достойно обучить эту девочку, будем все делать, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у нее хватило сил и здоровья. Будем продолжать эту работу", – сказал ректор, отметив необходимость крайней осторожности в обучении ребенка.

Садовничий добавил, что такой уникальный случай может представлять интерес для психологов.

Накануне член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов рассказал, что план действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья Алисы Тепляковой может стать известен на следующей неделе.

В декабре 2021 года Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения девочки в МГУ. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести Алисе психический и психофизиологический ущерб.

Отец девочки назвал это предложение неэтичным. По его мнению, член СПЧ не имеет права выступать с каким-либо заявлением по поводу ребенка. Также Тепляков отметил, что выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без проведения соответствующих процедур.

