В СПЧ анонсировали план действий по дальнейшему обучению Тепляковой

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

План действий по дальнейшему прохождению обучения и сохранению психологического здоровья 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой может стать известен на следующей неделе, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.

"В ближайшее время будет совещание у омбудсмена по детству, там будут намечены планы исследования. Думаю, что в начале следующей недели мы уже увидим первую программу действий", – цитирует Асмолова РИА Новости.

26 декабря Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ с просьбой взять ситуацию под контроль, а также призвал коллег потребовать прекращения обучения в МГУ 9-летней студентки. По его словам, учеба в вузе в столь юном возрасте может нанести девочке психический и психофизиологический ущерб.

"Это письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и у детского омбудсмена", – заявил Асмолов.

Отец девочки назвал это предложение неэтичным. По его мнению, член СПЧ не имеет права выступать с каким-либо заявлением по поводу ребенка. Также Тепляков отметил, что выводы о психическом здоровье его дочери делать нельзя без проведения соответствующих процедур.