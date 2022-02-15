Отец девятилетней студентки МГУ рассказал о плотной записи на ее консультации

17:50
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений сообщил, что люди советуют их семье повысить цены на психологические консультации юного вундеркинда. Об этом родитель рассказал в семейном блоге.
Отец студентки уточнил, что одни подписчики предлагают снизить цены до рыночных, поймав баланс спроса и предложения. Однако другие рекомендуют поставить планку на уровне тысячи долларов или тысячи евро.
"Но нами не движет жадность, ведь всех денег не заработаешь. Мы просим вас помнить о том, что Алиса – ребенок, ей нужно играть в куклы и учиться, поэтому мест очень мало. На ближайшие недели, если не месяцы, их (мест. – Прим. ред.) нет", – отметил Евгений Тепляков.
В связи с тем что запись к девочке плотная, в будущем на консультации к Алисе Тепляковой можно будет попасть только по рекомендациям клиентов, добавил мужчина.
Ранее отец Тепляковой уже говорил об ажиотажном спросе на консультации у его дочери. Он отмечал, что услуги девочки стоят 50 тысяч рублей за один академический час.
Однако, по словам президента Российской академии образования, академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, девочка сама нуждается в помощи психолога. Он выразил мнение, что у юной студентки сильный стресс.
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал об ажиотажном спросе на консультации у дочери
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