Около 75% вузов РФ увеличили стоимость обучения в этом году

Три четверти российских вузов подняли цену на обучение в этом году. Первокурсники-очники будут платить больше на 3%, заочники – на 4,5%.

Многие институты и университеты увеличили стоимость и для студентов старших курсов. По закону об образовании вузы могут менять цены, но лишь на уровень инфляции, отмечают в Минобрнауки. Сейчас он в районе 4%.

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