Разработки российских оружейников представили на форуме "Армия–2022"

Новейшие разработки российских оружейников можно увидеть на форуме "Армия-2022". Там представлено высокоточное оружие, роботизированная техника и даже боевые комплексы, основанные на новых физических принципах.

Там же начался "Танковый биатлон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.