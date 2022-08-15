Названа стоимость ежевики в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести ежевику можно на Вешняковском рынке. Туда ягоду везут из Абхазии и Краснодарского края. Абхазская ежевика стоит от 900 рублей за килограмм. Краснодарская – аналогично.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.