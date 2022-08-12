Названа стоимость черешни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

В России стремительно дешевеют ягоды и фрукты. Во-первых, сейчас сезон. Во-вторых, это связано с укреплением рубля и налаживанием логистических цепочек, говорят эксперты.

Приобрести черешню можно на Преображенском рынке. Туда ягоду везут из Армении и Крыма. Черешня из Армении обойдется в 600 рублей за килограмм, крымская стоит аналогично. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.