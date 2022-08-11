Названа стоимость красной смородины

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят. Овощи и фрукты в России за месяц подешевели на 11,5%. Об этом сообщил Росстат.

Приобрести красную смородину можно на Велозаводском рынке. Туда ягоду везут из Московской области, Краснодарского края и Рязанской области.

Несмотря на то, что красная смородина растет практически на каждом дачном участке, цены на нее не самые низкие. Ягода из Московской области обойдется в 500 рублей за килограмм, рязанская дороже – 700 рублей. Смородина из Краснодарского края продается за 1200 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.