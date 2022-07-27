На избившего женщину на юге Москвы мужчину составили протокол о мелком хулиганстве

Фото: телеграм-канал "ЧЕРТАНОВО"

Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге столицы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне на Чертановской улице. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения. Его доставили в отдел для разбирательств. От медосвидетельствования на опьянение он отказался.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Мелкое хулиганство".

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина напал на женщину, гулявшую в этот момент с двухгодовалым ребенком. На кадрах видно, как мужчина в шортах бьет потерпевшую, тащит ее за волосы и бросает на землю. Вместе с женщиной падает коляска, после чего нападавший забирает ребенка. В этот момент к дебоширу подбежали прохожие, утихомирили его и вернули малыша матери.

Известно, что мужчина – сожитель потерпевшей, в момент нападения он был пьян. Женщина воспитывает еще двоих детей. Во время прогулки они находились дома. Пострадавшая находится на профилактическом учете.