На избившего женщину на юге Москвы мужчину составили протокол о мелком хулиганстве

13:33
Фото: телеграм-канал "ЧЕРТАНОВО"
Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на мужчину, избившего женщину, когда та гуляла с ребенком на юге столицы, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел накануне на Чертановской улице. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения. Его доставили в отдел для разбирательств. От медосвидетельствования на опьянение он отказался.
В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Мелкое хулиганство".
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина напал на женщину, гулявшую в этот момент с двухгодовалым ребенком. На кадрах видно, как мужчина в шортах бьет потерпевшую, тащит ее за волосы и бросает на землю. Вместе с женщиной падает коляска, после чего нападавший забирает ребенка. В этот момент к дебоширу подбежали прохожие, утихомирили его и вернули малыша матери.
Известно, что мужчина – сожитель потерпевшей, в момент нападения он был пьян. Женщина воспитывает еще двоих детей. Во время прогулки они находились дома. Пострадавшая находится на профилактическом учете.
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