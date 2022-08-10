Названа стоимость персиков в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести персики можно на Рогожском рынке. Туда фрукты везут из Азербайджана и Узбекистана.

Персики из Узбекистана обойдутся в 600 рублей за килограмм. Азербайджанские можно приобрести за 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.