Российская авиация сбила три украинских самолета в Николаевской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Истребители ВКС России уничтожили сразу три военных украинских самолета в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.

В частности, в районе населенного пункта Новохристофоровка уничтожен Су-25, над Троицко-Сафоновом – МиГ-29 и в районе населенного пункта Новоселье – Су-27.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.