ВС РФ уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц М777 производства США в Черкасской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", – говорится в сообщении.

Также российская авиация уничтожила заглубленный командный пункт украинских ВВС в Винницкой области. Всего за последние сутки авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ уничтожили два пункта управления, склады боеприпасов в ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также две артиллерийские батареи, два взвода РСЗО и шесть взводов гаубиц ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили 17 снарядов HIMARS, три беспилотника и многоцелевой истребитель МиГ-29.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в районе Харькова.

Конашенков добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

