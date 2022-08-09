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Москва 24

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Политика

06:43

В Минобороны предупредили о мировой катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются с украинской стороны, могут привести к глобальной техногенной катастрофе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, при подобном сценарии зона радиационного заражения составит более 5,3 тысячи квадратных километров. В нее попадут не только Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, но и республики Донбасса, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

При этом Мизинцев допустил обострение ситуации в случае неблагоприятных погодных условий. Усложниться она может и в случае попадания в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий.

Одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории Запорожской АЭС и Энергодару 5 августа. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В МИД РФ, комментируя ситуацию, подчеркнули, что подобными действиями Киев фактически берет в заложники всю Европу. В министерстве отметили, что с каждым днем ситуация становится все более опасной. МИД регулярно направляет в МАГАТЭ информацию с места.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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