В МИД РФ заявили, что ударами по Запорожской АЭС Киев берет в заложники Европу

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Киев фактически берет в заложники всю Европу, нанося удары по Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве отметили, что Россия уже давно призывает международное сообщество решительно осудить военные удары Киева по Запорожской АЭС. В МИД добавили, что Украина выбрала своей целью не только своих граждан и народ России.
"Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам", – говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что с каждым днем ситуация становится все более опасной. МИД регулярно направляет в МАГАТЭ информацию с места.
"Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя", – добавили в министерстве.
Одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории Запорожской АЭС и Энергодару 5 августа. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.
Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС
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