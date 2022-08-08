В Минобороны РФ заявили об утрате нацбатальоном "Кракен" боеспособности

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Неонацистское формирование "Кракен" утратило свою боеспособность после нанесения ударов ВС России, сообщили в Минобороны РФ.

"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что командиры батальона предпринимают попытки заставить вступить в него жителей Харькова, однако данные попытки оказываются безуспешными.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 националистов в районе Харькова.

Конашенков добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

