Выставка образцов перспективного вооружения открылась на форуме "Армия-2022"

Новейшие разработки российских оружейников можно увидеть на форуме "Армия-2022". Там открыта выставка образцов перспективного вооружения. В том числе представлено высокоточное оружие, роботизированная техника и даже боевые комплексы, основанные на новых физических принципах.

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