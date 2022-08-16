В Москве выявили 5 530 случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За прошедшие сутки в Москве выявили 5 530 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Срочная медицинская помощь за прошедшие сутки потребовалась 419 жителям столицы. За минувшие 24 часа выздоровел 8 531 пациент, умерли 23 человека.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 918 034 случая коронавируса. Удалось побороть болезнь 2 688 403 пациентам, умерли 44 743 человека.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что маски являются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса.
Если человек носит маску и соблюдает ряд других мер профилактики, в том числе моет руки и дистанцируется, то риск тяжелого течения заболевания снижается, продолжил Альтштейн.
Он пояснил, что если маска и пропустит вирус, то его количество будет меньше, чем в случае, если бы человек был без маски.
Российские больницы наполнились пациентами с COVID-19
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