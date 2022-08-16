В России за сутки выявили 23 909 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Гришкин
За последние сутки в России выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
При этом были госпитализированы 3 411 человек с коронавирусом, что на 115,7% больше, чем днем ранее.
За минувшие сутки после лечения от COVID-19 выздоровели 20 583 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 172 070 человек.
За последние 24 часа скончались 59 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал жителям России соблюдать масочный режим и пройти ревакцинацию на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Накануне о возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса объявили в Бурятии. Кроме того, власти региона также усилят требования по соблюдению правил гигиены.
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