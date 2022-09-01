В России предложили разработать законопроект для повышения статуса педагога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова и председателя комитета Госдумы по образованию Ольги Казаковой письмо с предложением закрепить высокий статус учителя с помощью соответствующего законопроекта. Об этом сообщает RT.

По словам Волынец, в настоящее время в стране реализуется программа "Земский учитель", введены федеральные выплаты классным руководителям, внедряется новый порядок оплаты труда в пилотных регионах.

При этом она отметила, что в современных условиях очень важными становятся задачи превращения образовательного учреждения в "фактор формирования актуальных жизненных установок личности". А без участия учителей эти задачи решить будет не просто, добавила Волынец.

Детский омбудсмен отметила, что в законопроекте нужно предусмотреть в том числе меры поддержки педагогов, профессиональное развитие, карьерный рост и другое.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступил с инициативой поднять зарплаты педагогам на 25% для повышения престижа профессии.

Сергеев подчеркнул, что педагоги играют очень большую роль в подготовке кадров для науки и проблема, наблюдающаяся в РФ, состоит в том, что учитель не самая престижная профессия. Хотя, как обратил внимание эксперт, во времена Советского Союза была обратная ситуация.

В ГД до этого внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Документом предполагается утвердить перечень учебно-методических и других документов, подготовка которых входит в обязанности педагогов.

