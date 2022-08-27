Учителей частично освободят от бумажной работы с 1 сентября – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 сентября в РФ появится перечень конкретных документов, которые должны предоставлять школы, что позволит освободить учителей от части бумажной работы. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий пояснил, что, таким образом, преподаватели получат право не заполнять документы, не входящие в соответствующий перечень, а значит у них освободится время для классной работы.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют проработать вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся старших классов школ. Отмечается, что об этом неоднократно просили родители, однако прежде необходимо проработать вопрос логистики, поэтому о сроках пока говорить рано.

