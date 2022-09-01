В Москве заработал первый Всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Всероссийский центр для слепых обучающихся, которые проявили выдающиеся способности, открылся в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что идея открытия такого центра обсуждалась не один год, а в 2021 году было поручено создать это учреждение.

Это первый центр для одаренных незрячих детей в России. В этом году там будут обучаться восемь школьников из Башкирии, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской, Ростовской областей и Москвы. Учеников зачислили в седьмой класс.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила важность того, что столица может использовать свой опыт обучения незрячих школьников для работы с детьми из разных регионов.

"Центр открыт на базе школы-интерната № 1 – старейшего учреждения в городе, которое специализируется на обучении незрячих детей с 1882 года и выпускает медалистов, призеров и победителей московских и всероссийских олимпиад", – напомнила Ракова.

Ежегодно центр сможет принимать одаренных детей с седьмого класса, а выпускать их будут после прохождения ГИА по программам среднего общего образования. Кроме того, там будут проводить мероприятия по повышению квалификации педагогов, научной апробации инновационных технологий сопровождения слепых обучающихся. Работа центра будет направлена на популяризацию успехов в учебе, социализации, профессиональной самореализации незрячих обучающихся.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – около 119 тысяч. Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок.

