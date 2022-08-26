Священник заявил об "огромном запросе" на изгнание бесов в России

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Директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус рассказал, что примерно 1% верующих в России обращаются в церковь с просьбой об изгнании бесов. Об этом сообщает "Говорит Москва".

По его словам, изгнание бесов – это церковная практика, которая будет существовать всегда.

"В современной церкви есть уставная практика и изгнание бесов через различные молебны и частная практика священников или монахов, которые имели особый дар, никакой регламентации этого не существует", – объяснил он.

Лоргус предупредил, что в настоящее время есть много мошенников, которые обманывают людей. Он сделал акцент на том, что представители церкви проводят этот обряд бесплатно, желающие делают добровольные пожертвования.

"Запрос у людей огромный, за изгнанием бесов приходят очень много, примерно 1% от верующего населения, и он всегда есть", – отметил он.

Священник прокомментировал также новый документ церкви, который будет обобщать практики экзорцизма.

"Сейчас такая мода – на все создать некую бумагу, инструкцию, но мне кажется, что не поможет избавиться от мошенников", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что практика изгнания бесов будет впервые обобщена и регламентирована Русской православной церковью.

Согласно документу, обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея. При этом он должен вести высокую духовную жизнь, иметь достаточный духовный опыт и осведомленность для выявления лиц, действительно нуждающихся в обряде.