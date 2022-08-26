Священник заявил об "огромном запросе" на изгнание бесов в России

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус рассказал, что примерно 1% верующих в России обращаются в церковь с просьбой об изгнании бесов. Об этом сообщает "Говорит Москва".
По его словам, изгнание бесов – это церковная практика, которая будет существовать всегда.
"В современной церкви есть уставная практика и изгнание бесов через различные молебны и частная практика священников или монахов, которые имели особый дар, никакой регламентации этого не существует", – объяснил он.
Лоргус предупредил, что в настоящее время есть много мошенников, которые обманывают людей. Он сделал акцент на том, что представители церкви проводят этот обряд бесплатно, желающие делают добровольные пожертвования.
"Запрос у людей огромный, за изгнанием бесов приходят очень много, примерно 1% от верующего населения, и он всегда есть", – отметил он.
Священник прокомментировал также новый документ церкви, который будет обобщать практики экзорцизма.
"Сейчас такая мода – на все создать некую бумагу, инструкцию, но мне кажется, что не поможет избавиться от мошенников", – резюмировал он.
Ранее стало известно, что практика изгнания бесов будет впервые обобщена и регламентирована Русской православной церковью.
Согласно документу, обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея. При этом он должен вести высокую духовную жизнь, иметь достаточный духовный опыт и осведомленность для выявления лиц, действительно нуждающихся в обряде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: